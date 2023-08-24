8 مزايا بمبادرة «باب رزق».. ما الحد الأدنى والأقصى للتمويل؟

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مبادرة «باب رزق» هي مبادرة وطنية تستهدف توفير تمويل ميسر دون مصاريف بنكية وبفائدة متناقصة لـ7 فئات، ويمكن أن يشترك في التمويل الواحد 4 أشخاص.

تمويل ميسر دون مصاريف بنكية

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مبادرة باب رزق تعتمد على التمويل الميسر دون مصاريف بنكية وفائدة متناقصة لـ7 فئات.

سعر العائد

%11.25 سنوية متناقصة لذوي الهمم.

دورية السداد

«شهري- ربع سنوي- نصف سنوي» حسب طبيعة التمويل، والغرض من النشاط.

مجالات التمويل

- تربية الدواجن والطيور المنزلية.

- تربية الأغنام والماعز.

- تجارة المنتجات الزراعية والريفية

- الصناعات المنزلية الريفية والحرف اليدوية.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق «مياه- كهرباء- غاز» حديث.

- صورة بطاقة الضامن.

حجم التمويل

- الحد الأدنى 2000 جنيه.

- الحد الأقصى 10000 جنيه الحد الأقصى 12 شهرًا

- الحد الأدنى 6 أشهر

المميزات

- فائدة سنوية متناقصة

- لا يوجد مصاريف بنكية.

- أنظمة سداد تناسب الجميع.

- سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

- فترة سماح حتى 60 يوما قبل أول قسط.

- إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد.

- إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض.

- إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانا.

الفئات المستهدفة

- المرأة الريفية.

- المرأة المعيلة.

- الباعة الجائلون العاملون في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة الأعلاف والأسمدة.

- العاملون في الصناعات الريفية والحرفية (صناعة السجاد - التريكو).

- مربو الطيور (الدواجن - البط - الأرانب وغيرها)

- مربو الأغنام والماعز ( الماعز - الخراف) .

- أصحاب الحرف اليدوية