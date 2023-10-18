مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: نصر أكتوبر أصبح منهج حياة الجميع يأخذ بأسلوبه

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الاستراتيجي، إن «نصر أكتوبر أصبح منهج حياة الجميع يأخذ بأسلوبه»، موضحا أن «مقاومة حماس وقت تنفيذها، نفذت طبقا لما جاء في خطط الخداع بحرب أكتوبر، وما حدث من مقاومة حماس أعجز للمخابرات الإسرائيلية بأفرعها كافة إنها تقدر تأكده».

إسرائيل فوجئت بعملية القتال التي أخذت أنواعا وأشكالا حديثة بأدوات بسيطة

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «إن إسرائيل فوجئت بعملية القتال أخذت أنواعا وأشكالا حديثة بأدوات بسيطة تسبب في خلل الرهيب الذي شاهدناه، والخساير إنك لا تمس البشر، ولا تمس أرضهم»، قائلا: «بعد القلم اللي أخذته إسرائيل عاوزين يردوه بالقساوة على حماس بأنها كيف ستجرؤ على هذا الموضوع».

في كلام عايم بسبب دعوة الجانب الإسرائيلي بترك المدنيين «غزة»

وتابع اللواء محمد الغباري: «في كلام عايم بسبب دعوة الجانب الإسرائيلي بترك المدنيين غزة، ومصر رفضت هذا الكلام لأنها بعيدة عن الموضوع».