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محمود عباس لوزير خارجية أمريكا: نعارض بشدة إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:41 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عن معارضته بشدة إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وكان البيت الأبيض قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتوجه إلى عمّان للقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، وذلك عقب زيارته لإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

وصرح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود هباش، بأنّ الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة طالما استمر الدعم الأمريكي، موضحا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تحت مرأى ومسمع من العالم، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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