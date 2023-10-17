مستشار الرئيس الفلسطيني: نخشى تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن المطلوب التزام أمريكي وإسرائيلي لوقف العدوان على غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

أضاف مستشار الرئيس الفلسطيني: «نخشى من تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومستمرون في تحركاتنا مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان وتوفير المساعدات لقطاع غزة».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عن معارضته بشدة إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.