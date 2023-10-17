الملك عبدالله الثاني: نحذر من دفع اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، اليوم الثلاثاء، من محاولة دفع اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مضيفا أنه يجب التعامل مع الوضع الإنساني داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الملك عبدالله في مؤتمر صحفي بعد اللقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: «هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن هذه هي خطة بعض المشتبه بهم المعتادين لمحاولة فرض أمر واقع على الأرض، لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر».