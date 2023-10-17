عبد العزيز مخيون: ستظل فلسطين حرة أبية

ندد الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بكل ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

عبد العزيز مخيون في وقفة الفنانين

قال مخيون في كلمته للصحفيين المتواجدين في وقفة الفنانين بنادي المهن التمثيلية: «فلسطين أرض عربية وستظل حرة أبية مهما فعل المغتصب الصهيوني»؟

يذكر أن أبرز الحضور وفاء عامر وخالد الصاوي وعمرو عبدالجليل و جومانا مراد ونهى عابدين وهاجر الشرنوبي وجمال عبد الناصر ووفاء مكي وعايدة فهمي.