عبد العزيز مخيون: ستظل فلسطين حرة أبية
كتب:
محمود الرفاعي
08:48 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
عبد العزيز مخيون
ندد الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بكل ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
عبد العزيز مخيون في وقفة الفنانين
قال مخيون في كلمته للصحفيين المتواجدين في وقفة الفنانين بنادي المهن التمثيلية: «فلسطين أرض عربية وستظل حرة أبية مهما فعل المغتصب الصهيوني»؟
يذكر أن أبرز الحضور وفاء عامر وخالد الصاوي وعمرو عبدالجليل و جومانا مراد ونهى عابدين وهاجر الشرنوبي وجمال عبد الناصر ووفاء مكي وعايدة فهمي.