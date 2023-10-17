يرغب الكثير من الموطنين من ذوي الإعاقة، في معرفة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة المنيا، ليتمكنوا من تقديم أوراقهم والخضوع للكشف تمهيدًا لحصولهم على كارت الخدمات المتكاملة.

أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في المنيا

وقال مسئول بمديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة المنيا منتشرة في 5 مناطق تغطي كافة مراكز المحافظة وهي المجلس الطبي بجوار مستشفى الطب النفسي في مدينة المنيا الجيدة، ومستشفى المبرة في مدينة المنيا، ومستشفى الرمد في مدينة المنيا، والمجلس الطبي في مركز مغاغة، ويخدم مراكز شمال المحافظة، والمجلس الطبي في مدينة ملوي ويخدم مراكز جنوب المحافظة.

كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المنيا

وأضاف مسئول الصحة، أنه بعد الذهاب إلى أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة المنيا يتم توقيع الكشف الطبي بكل دقة، وبناء عليه يتم تحديد الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة وفقا للضوابط والقواعد المعروفة، وبعد ذلك يستكمل المواطن المستحق باقي الإجراءات في مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي حتى يستلم الكارت الخاص به.