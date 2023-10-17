مجلس حقوق الإنسان: ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الإنسانية

أكد عصام شيحة عضو مجلس حقوق الإنسان أن ما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، جرائم حرب وضد الإنسانية والمنظومة الدولية عليها أنها تتحرك والمحكمة الجنائية الدولية عليها أن تقبل الشكاوى والقضايا التي تعرض عليها في الوقت الراهن خاصة الفلسطينيين كانوا من أوائل الدول التي تقدمت بشكاوى».

الدولة المصرية تسعى جاهدة أنها تحل الأزمة الفلسطينية بشكل سلمي

وأوضح عصام شيحة عضو مجلس حقوق الإنسان خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردى عبر برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، الدولة المصرية لأنها دولة حكيمة ومؤمنة بالسلم الأمن الدولي تسعى جاهدة أنها تحل الأزمة بشكل سلمي.

المنظومة الدولية تشاهد عن بعد

وتابع بأن المنظومة الدولية بداية من مجلس الأمن والأمم المتحدة نهاية بالمحاكم الجنائية الدولية لا تزال تشاهد الأزمة عن بعد ولم يتحرك أحد لاتخاذ قرار جدي وموضوعي بوقف القتال وإدانة ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».