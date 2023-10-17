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المفتي يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة: «سلسلة جرائم»

«علام» يطالب عقلاء العالم والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات

كتب:

رؤى ممدوح
10:06 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وقال فضيلة المفتي في بيان، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي.

وطالب مفتي الجمهورية، عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.

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