مدير «العروبة للدراسات» الأردني: ما جرى في مستشفى المعمداني جريمة حرب

قال سلطان حطاب مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية الأردنية، إن القمة تنعقد أمام محرقة جديدة تشبه محارق النازيين، فهذا الأمر لا يجوز، مشددا على أن ما جرى في مستشفى المعمداني في غزة، جريمة حرب ويجب أن يتدخل العالم كله من أجل وقف هذه النماذج التي تريد إسرائيل أن تروج لها.

وأوضح مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية الأردنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامي أسامة كمال: أن «غدا الأطراف العربية، من الأردن ومصر، سيكون موقفهما أكثر تشددا على ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق النار، فليست المسألة الآن مسألة إدخال المعونات إلى قطاع غزة».

ما الذي ستفعله هذه المعونات في مستشفيات مدمرة

وتساءل: «ما الذي ستفعله هذه المعونات في مستشفيات مدمرة؟ وما يعنيه أن يكون هناك قوافل طبية دون أن يكون هناك مباني ومستشفيات؟»، مضيفا أننا نتحدث عن ضوء أخضر أمريكي، فلا يمكن لإسرائيل أن تكف عن هذه السياسات، دون أن تشعر أمريكا أن كل المنطقة أصبحت مهددة.