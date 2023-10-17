مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تنفذ عمليات إجرامية في غزة

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العالم اليوم يدخل في عصور الجاهلية وعصور الظلام، وهو يشاهد على الهواء مباشرة جريمة الإبادة الجماعية بكامل أركانها كما عرفها القانون الدولي، بأنها استهداف جماعة من الناس والقضاء عليهم كليا أو جزئيا على مجموعة من الأسس ومنها الأساس القومي.

إسرائيل ترتكب مجزرة على الهواء

وأضاف «العكلوك»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نتهم إسرائيل مباشرة بأنها تقوم بمجزرة وجريمة وإبادة جماعية على الهواء مباشرة، وشاهدنا قبل قليل على الهواء مباشرة استهداف مستشفى أهلي فلسطيني وبه آلاف من النازحين.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون الدولي فإن المستشفى محصن قانونيا، وهذا المستشفى له صفة صحية وقانونية ودينية، لذلك نحن في حالة من الذهول والصدمة من هذه الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الآن.

نطالب بوقف حمام الدم في غزة

وطالب من مصر أن تلقي بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها لوقف حمام الدم في غزة، وجريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ترتكب الآن.