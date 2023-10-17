لوس أنجلوس تايمز: الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة الأكثر دموية منذ 2008

قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى المعمداني في غزة واسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 500 شخص هو الهجوم الإسرائيلي الأكثر دموية منذ عام 2008، وتابعت الصحيفة أن صورا من المستشفى تظهر النيران تلتهم القاعات مع تناثر الزجاج وأشلاء جثث ضحايا القصف الإسرائيلي.

مستشفيات غزة ملجأ للمئات

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل قصفت مناطق في جنوب غزة بعد أن طلبت من الفلسطينيين الفرار قبل اجتياح القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في هجمات انتقامية، ومع عدم وصول الماء أو الوقود أو الغذاء، حاول الوسطاء كسر الجمود بشأن توصيل الإمدادات إلى المدنيين وجماعات الإغاثة والمستشفيات، التي أصبحت ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن سكان غزة قد أفادوا أن المصابين في الغارات الجوية الإسرائيلية تم نقلهم إلى المستشفى بعد هجمات أخرى خارج مدينتي رفح وخان يونس جنوب غزة، كما نقلت الصحيفة عن مراسل وكالة أسوشيتد برس أن نحو 50 جثة تم نقلها إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بينما أدت غارة جوية إسرائيلية أخرى في دير البلح إلى تحويل منزل إلى أنقاض، ما أسفر عن مقتل تسعة أفراد من الأسرة التي تعيش هناك، وقُتل ثلاثة أفراد من عائلة أخرى تم إخلاؤها من مدينة غزة في منزل مجاور، ومن بين القتلى رجل و11 امرأة وطفلا، وقال شهود عيان إنه لم يكن هناك أي تحذير قبل الغارة.