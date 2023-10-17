جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستخدام الفسفور الأبيض في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال اعترف باستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا لضرب الفلسطينيين في غزة، وقال إنه «مشروع في أوضاع معينة».

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن قنابل الفسفور الأبيض تحتوي على مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، حيث يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء، ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم، كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء.

أكدت منظمة العفو الدولية، أنه لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية في الوقت الذي تعتبر فيه غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وسقوط آلاف الشهداء والمصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة.