نقابة الصحفيين المصريين تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة كتب: محمد أيمن سالم 10:40 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 نقابة الصحفيين طالبت نقابة الصحفيين المصريين بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة، وفقا لخبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية اللبناني: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المدمرة في غزة المجموعة العربية بمجلس الأمن: يجب الوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة لوس أنجلوس تايمز: الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة الأكثر دموية منذ 2008 بعد مجزرة «المعمداني».. قصف إسرائيلي على المستشفى الأوروبي في غزة «الصحة العالمية» تعقد مؤتمرا حول القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة الحرب في غزة العدوان الاسرائيلي غزة بقلم محمد أيمن سالم