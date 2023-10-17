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نقابة الصحفيين المصريين تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة 

كتب:

محمد أيمن سالم
10:40 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

طالبت نقابة الصحفيين المصريين بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة، وفقا لخبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

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