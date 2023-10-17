أحمد موسى: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة إشارة لإبادة الشعب الفلسطيني

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة وسقوط نحو 500 شهيد مرة واحدة، معقبًا: «أمريكا وألمانيا وفرنسا واليابان مشاركين في هذه الجريمة».

قصف مستشفى المعمداني في غزة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، إشارة من قوات الاحتلال على إبادة الشعب الفلسطيني، موضحًا: «أمريكا مدت قوات الاحتلال بالأسلحة، أمريكا شريك في هذه الجريمة».

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشهداء في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، من الأطقم الطبية، معقبًا: «دول مش تبع حماس، دول أطباء ومدنيين».

4 دول شاركت في الجريمة

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 4 دول شاركت في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وهما «أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليابان».