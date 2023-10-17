قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على سائق إسعاف في بيت لحم

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة لليوم الـ11 على التوالي، تستهدف من خلاله المدنيين، والعاملين في القطاع الطبي، إذ اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم، على سائق مركبة إسعاف في بيت لحم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تمركز جنود الاحتلال في مدخل مخيم العروب

وتابعت الوكالة الفلسطينية، بأنّ جنود الاحتلال المتركزين على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أوقفوا مركبة إسعاف كانت تقل مريضًا ومتجهة به صوب مستشفى بيت جالا الحكومي، وأجبروا سائقها إسماعيل عبدالله ضرغام على النزول منها، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، وألحقوا أضرارًا بالمركبة.

وقال الممرض في مستشفى بيت جالا سليمان ضراغمة، قريب السائق المصاب، إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، تبين أنه يعاني من كسر في اليد ورضوض وكدمات.