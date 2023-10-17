قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حظر تجوال على تجمعات بدوية شرق القدس

قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد الجهالين، اليوم، إنّ قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال على سكان عدد من التجمعات البدوية شرق القدس، بعد أن حضر جنود إلى المضارب البدوية في الخان الأحمر، لافتا إلى أنّه جرى إبلاغ السكان شفهيا بالقرار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف الجهالين لــ«وفا»، أنّ قوات الاحتلال أبلغت سكان التجمعات البدوية الواقعة شرق مدينة القدس بمنع التحرك أو التجوال بعد الساعة الخامسة مساءً بشكل يومي، في مسعى إلى إجبارهم على الهجرة وترك المنطقة.