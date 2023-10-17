7 معلومات عن مستشفى المعمداني في غزة.. تأسس قبل إسرائيل

المستشفى الأهلي العربي في غزة، الشهير بمستشفى المعمداني، كان واحدا من أهداف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مساء اليوم، إذ تعرض لقصف عنيف خلف أكثر من ألف شهيد وجريح، وهو أحد المستشفيات العاملة في مدينة غزة، ويستعرض التقرير التالي 7 معلومات عنه.

مستشفى المعمداني في غزة

ووفق تقارير إعلامية عن مستشفى المعمداني في غزة، نستعرض بعض المعلومات عنه كالتالي:

1- يقع مقره في حي الزيتون جنوب غزة.

2- تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

3- يُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882، اي أنه أقدم من إسرائيل التي قامت عام 1948.

4- تأسس بواسطة جمعية رسالة الكنيسة التابعة لكنيسة إنجلترا.

5- لاحقًا أدارت المستشفى بين عامي 1954 و1982 البعثة الطبية التابعة لكنيسة المذهب المعمداني الجنوبي.

6- منذ عام 1980 تدير المستشفى الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

7- مساء اليوم، أغارَ سلاح الجوّ الإسرائيلي على ساحات المستشفى التي تضم آلاف النازحين جراء الحرب على قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني في حصيلة أولية لوزارة الصحة الفلسطينية.