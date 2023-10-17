شاهد عيان: ما شهدناه في مستشفى المعمداني إبادة جماعية

قال الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، إنّ ما حدث داخل مستشفى الأهلي المعمداني، في قطاع غزة ليست مجزرة لكنها عملية إبادة كاملة، ومحو للوجود الفلسطيني داخل القطاع.

وأضاف صالح، شاهد عيان على عملية القصف لـ«الوطن»: «الناس كلها أشلاء ما فيش جثة كاملة صرنا نحطهم في بطاطين على بعض لصعوبة دفن جثة كاملة».

ووصف «صالح» ما جرى في ساحة المستشفى بأنه أشبه بمشاهد من الجحيم، وواصل: «النار كانت في كل مكان والصواريخ استهدفت كل شيء حي على الأرض حتى الحيوانات والقطط كانوا أشلاء»، لافتا إلى أنّ عددًا كبيرًا من الجثث تفحم نتيجة زحف النيران المشتعلة في سيارات الإسعاف نحو المصابين والشهداء.

وأوضح أنهم يجهزون مقابر جماعية لدفن الأشلاء؛ لأننا لا نعرف ذويهم كونهم مجهولين، ولا نستطيع التعرف على جثة كاملة».

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، إضافة إلى عشرات المصابين من المدنيين غالبتهم من النساء والأطفال.