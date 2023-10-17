نشأت العمدة: مصر تبذل جهودا مضنية لوقف الحرب في قطاع غزة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن مصر تبذل جهودا مضنية على كل الأصعدة إقليميا ودوليا، لوقف الحرب في غزة، محذرا من اتساع نطاقها، وبما يؤثر على المنطقة برمتها، ويدفع بها لآتون عدم الاستقرار والفوضى.

حزب مستقبل وطن بالمنيا

وطالب العمدة في بيان، الحكومة الإسرائيلية، بفتح ممرات إنسانية لقطاع غزة والانصياع لمطالب وقف الحرب، لافتا إلى أن ما تمارسه جريمة إبادة، وتقوم بانتهاكات سافرة وستدفع ثمن هذا كله.

ونوه عضو مجلس النواب، بدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، قائلا: إنها تبحث عن تحقيق التهدئة والحد من مخاطر توسع رقعة الأزمة، ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، ما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

مجلس الأمن القومي

أوضح نائب الصعيد، أن القمة الدولية المرتقبة في القاهرة، تأتى تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية، ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأعرب عن تفاؤله، في أن تنجح قمة القاهرة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف نزيف دماء المدنيين والأبرياء، والعودة مجددا لطاولة السلام.