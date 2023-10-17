عاجل.. أول تعليق من مصور «طفلة الخبز» المصابة في مجزرة مستشفى المعمداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة فلسطينية صغيرة ممسكة بقطعة خبز في يدها التي يوجد بها «الكانيولا» لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى المعمداني، الذي تعرض لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجرى نقلها إلى مستشفى الشفاء، وكان وجه الطفلة مغطى بالدماء وعلامات الحزن تسيطر عليها، الأمر الذي جعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطف معها ويدعوا لها بالشفاء.

قصف إسرائيلي على منزل طفلة الخبز

وتعرض منزل الطفلة «سوار طوطح»، في حي الزيتون بقطاع غزة، للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي: «الطفلة منزلها تعرض للقصف من قبل العدوان الإسرائيلي وكانت في مستشفى المعمداني وبعد القصف حاليا بتتلقى العلاج في مستشفى الشفاء، لكن في شهداء من نفس العائلة، لكنها بخير»، بحسب ما رواه الصحفي الفلسطيني أحمد حجازي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حالة الطفلة الفلسطينة التي لم يتجاوز عمرها العامين، مستقرة وتتلقى العلاج اللازم في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، بحسب ما كشفه الصحفي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأوضاع صعبة في قطاع غزة، مطالبا الجميع بالدعاء للعائلات والشهداء.

قصف مستشفى المعمداني

وتعرض مستشفى المعمداني، مساء اليوم، للقصف من الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 1000 فلسطيني سقوطا بين شهيد وجريح.