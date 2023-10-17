وكيل «خارجية الشيوخ»: استهداف مستشفى المعمداني انتهاك خطير للقانون الدولي

أدانت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت الدكتورة سماء سليمان هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.

لجنة العلاقات العربية بمجلس الشيوخ

وقالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات العربية بمجلس الشيوخ فى تصريحات لـ«الوطن» إن تزامن هذا القصف قبيل القمة المرتقبة بين رؤساء أمريكا ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية رسالة لعرقلة هذه الجهود ودلالة علي عدم رغبة إسرائيل للتهدئة وإصرارها علي استمرار المجازر ضد المدنيين العزل.

يجب وجود موقف دولي

وطالبت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وشددت الدكتورة سماء سليمان علي ضرورة تدخل دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة.

كما طالبت الدكتورة سماء سليمان بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.