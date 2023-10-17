الجامعة العربية تدين قصف مستشفى المعمداني وتنكس الأعلام 3 أيام حدادا على الضحايا

ما تزال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينين مستمرة، وآخرها قصف مستشفى المعمداني الأهلي العربي في غزة، مساء اليوم، ليخلفه أكثر من ألف شهيد وجريح، لتدين الدول العربية، هذا القصف الغاشم، الذي ينتهك كل معايير الإنسانية.

وصفت السعودية أن قصف مستشفى المعمداني جريمة شنعاء، وأدان العاهل الأردني إسرائيل بأشد العبارات، بينما أعلنت الجامعة العربية، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.

فيما وصفت دولتا لبنان وعمان، أن استهداف مستشفى المعمداني جريمة حرب وإبادة، ولابد من تدخل دولي.