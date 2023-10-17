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«الصحة الفلسطينية»: انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:04 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

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