«الصحة الفلسطينية»: انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة كتب: محمد أيمن سالم 11:04 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 العدوان على غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة: المقاومة تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية أحمد الطاهري وفريق عمل «القاهرة الإخبارية» ضيوف قصواء الخلالي.. الليلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل طالبت الفلسطينيين بإخلاء حي الزيتون استعدادا لقصفه «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وعسقلان وبئر السبع «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات غزة تعمل بمولدات كهرباء.. ودمار واسع في سيارات الإسعاف «القاهرة الإخبارية»: جهود مصرية مستمرة لتحقيق التهدئة في غزة القاهرة الإخبارية الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة 2023 حرب غزة بقلم محمد أيمن سالم