تغريدات تتهم بي بي سي بمسؤوليتها عن قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

اعتبر عدد من مستخدمي موقع X «تويتر سابقا» أن التقرير الذي نشرته محطة بي بي سي بعنوان «هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟»، تسبب بشكل غير مباشر في قيام إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني.

وكتبت صفحة فلسطين حرة: «لقد قُتل أكثر من 1000 شخص بريء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى في غزة، أيها المجرمون أيديكم ملطخة بالدماء - بي بي سي العالمية».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، أنّ تقديرات أولية تشير إلى استشهاد نحو 800 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة، وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن «ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل».

كانت ليز دوسيه، كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة بي بي سي في جنوب إسرائيل، قد نشرت ردا على سؤال من قارئ مجهول، يسأل: «من فضلك، هل يمكنك توضيح مكان وجود أنفاق حماس، وما إذا كانوا يقومون ببنائها تحت المستشفيات والمدارس؟»

وردت صحفية بي بي سي: «تعتبر أنفاق غزة بمثابة متاهة مترامية الأطراف لدرجة أن الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم (مترو غزة)».

وأشارت: «إنهم جزء حيوي من عمليات حماس. تُستخدم الأنفاق لنقل البضائع والأشخاص، وتخزين الأسلحة والذخائر، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة. ومن المعروف أنها معززة بشكل كبير بالخرسانة وموصولة بالكهرباء. إنها عميقة جدًا، حيث يصل عمقها إلى 100 قدم (30 مترًا) بحيث يصعب تحديد موقعها على وجه اليقين».

كما أضافت كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة بي بي سي في جنوب إسرائيل: «لكن مثل هذه الشبكة الواسعة تحت الأرض، على قطعة صغيرة من الأرض، يبدو من المرجح أن تتدفق تحت أحياء مكتظة بالمنازل والمستشفيات والمدارس.. وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الممرات لها مداخل تقع في الطوابق السفلية من المنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة الأخرى للسماح للمسلحين بالتهرب من اكتشافهم».

More than 1000 innocent people were killed after the IDF bombed a hospital in Gaza, you criminals have blood on your hands @BBCWorld #ZionistTerrorist #PalestineGenocide #Gaza #WarCrimes https://t.co/8RZ9RzxGSm pic.twitter.com/oLtPfjyy2h