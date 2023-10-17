قصف مستشفى المعمداني يعيد للأذهان مذبحة بحر البقر.. ما أشبه الليلة بالبارحة

وكأن اليوم يتكرر مرة أخرى بعد مرور 53 عامًا، لكن بسيناريو جديد، حيث تشابهت مشاهد القسوة والعنف والدماء المتناثرة بين الواقعتين، فمع وقوع حادث القصف المأساوي للمستشفى الأهلي العربي «المعمداني» داخل حي الزيتون بمدينة غزة، سرعان ما عادت للأذهان مذبحة بحر البقر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تفاصيل مذبحة بحر البقر بالشرقية

تعود أحداث مذبحة بحر البقر للثامن من أبريل عام 1970، حين شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مفاجئًا على تلاميذ وأطفال مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، باستخدام طائرات الفانتوم التي قصفت المدرسة بـ5 قنابل وصاروخين، ما أدى لاستشهاد نحو 30 طفلًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإصابات بالغة.

وجاء القصف العنيف الذي لن ينسى من ذاكرة المصريين، ضمن تصعيد غارات جيش الاحتلال على مصر للقبول بإنهاء حرب الاستنزاف وقبول مبادرة «روجرز»، وكعادتها أكدت إسرائيل أنها قصفت أهدافا عسكرية وليست مدرسة بعينها، وأن القصف جاء متزامنا مع مساع دولية لوقف حرب الاستنزاف في ذلك الوقت.

قصف مستشفى المعمداني يفوق الوصف

وآثار قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني تفوق الوصف ومؤخرًا، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن آثار قصف مستشفى المعمداني في غزة «تفوق الوصف»، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 شخص، بين شهيد ومصاب، كما أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، إضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.