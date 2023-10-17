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أشرف زكي بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة: «لن نسكت حتى تصبح فلسطين عربية حرة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:01 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

أبدى الفنان أشرف زكي، عن حزنه الشديد، بعد ضرب مستشفى المعمداني بفلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

أشرف زكي يندد بالهجوم على مستشفى المعمدانى

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بشكر كل زملائي لحضورهم اليوم، للمشاركة في وقفة تضامنية مع فلسطين، ونؤكد أن أي فنان يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، سيتم شطبه من النقابات الفنية».

وأشار إلى أن الفنانين كانوا اليوم موجوعين من قلوبهم بسبب المشاهد التي تحصل في فلسطين، ولن نسكت حتى أن تصبح فلسطين عربية وحرة.

وكان في مقدمة الحضور، خالد الصاوي، أشرف زكي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوى خطاب، وفاء عامر، جمال عبدالناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي.

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