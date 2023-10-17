منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد سقوط مئات القتلى والمصابين.

كان المستشفى واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، لكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به.

وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقًا.