«خارجية الوفد»: قصف مستشفى المعمداني بغزة جريمة ضد الإنسانية

قالت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وسقوط ما يزيد عن 500 شهيد، يعد جريمة ضد الإنسانية جمعاء.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القصف المتعمد للمرضى والمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وحملت خارجية الوفد المجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق البشرية، مطالبة كل القوى العالمية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين.