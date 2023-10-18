«الجارديان» تكشف تفاصيل المجزرة الإسرائيلية بمستشفى المعمداني في غزة

أفاد تقرير لصحيفة «ذا جارديان»، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ميدانية في غزة، مستشفى المعمداني، تسببت في استشهاد مئات الأشخاص، فيما أنَّ أعداد الضحايا بالمستشفى الأهلي في تزايد.

ما بين 22 إلى 300 شخص استشهدوا بسبب غارات العدوان الإسرائيلي على المستشفى الميداني

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية، أنه ما بين 22 إلى 300 شخص استشهدوا بسبب غارات العدوان الإسرائيلي على المستشفى الميداني بغزة، بجانب مئات الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب «ذا جارديان»، فإنَّ «الدفاع المدني» لقطاع غزة يؤكد ارتفاع أعداد شهداء المجزرة إلى أكثر من 300 إنسان، بينما مسؤول بـ«الصحة الفلسطينية» صرَّح لإحدى المحطات العربية بأن أعداد الضحايا والمصابين لا تقل عن 500 شخص.

وأشارت الصحيفة إلى إحدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على الأراضي المحتلة، فقد تسببت غارة إسرائيلية على مدرسة في أحد المخيمات بقطاع غزة، المغازي، في استشهاد 6 أشخاص، بحسب وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة.