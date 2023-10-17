حقوق إنسان «النواب»: قصف المستشفى المعمداني في غزة الجريمة الأبشع منذ اندلاع الحرب

أدان النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء اليوم، واستهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

قطاع غزة

ووصف «مطر» ما حدث اليوم بالجريمة الأبشع منذ بداية الحرب على غزة، وضمن أبشع المجازر في تاريخ الصراع، مطالبا بتحويل هذه الجريمة مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المجتمع الدولي

وتساءل «مطر» عن دور المجتمع الدولي إزاء ما يحدث وما جدوى وجود منظمات دولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية، طالما عجزت عن منع تلك الجرائم وإنقاذ أكثر من مليون مواطن تحت الحصار والقصف اليومي؟

واتهم «مطر» المجتمع الدولي والحكومات الغربية بالكيل بمكيالين وبدعم جرائم الاحتلال، مضيفًا أن ما يفعله المحتل بشكل يومي يتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب، دون أن يكون هناك ما يردعه.