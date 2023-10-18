رابطة العالم الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته عن مجازر إسرائيل

أدانت اليوم الثلاثاء، رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى قطاع غزة ما تسبب في خسائر مروعة في الأرواح.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم بهذه الجريمة الوحشية التي تجرد مرتكبيها من كل القيم الدينية والانسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من هذه المجازر المروعة التي تعد انتهاكا صارخا لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.

وأعرب الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي وهيئاتها ومجالسها العالمية عن التضامن التام مع فلسطين وشعبها العزيز في هذا المصاب الجلل وفي مواجهة الجرائم البشعة بحق أهالي غزة، متقدما في الوقت ذاته بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين.