فنانون يدينون هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة

أدان عدد كبير من الفنانين ما حدث في مستشفى المعمداني بفلسطين، وذلك بعدما أشارت التقارير الأولية باستشهاد نحو 800 فلسطيني.

وأدان الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث، حيث قال البيان: «هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لن تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائماً وأبداً يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة لن تنتصروا.. ولن تقضوا على فلسطين الأبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون».

وأضاف البيان: «نستنكر وبشدة ما حدث مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في المستشفى الأهلي المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في مصرنا العزيزة أن نتوقف من خمسة إلى عشرة دقائق غداً الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 في جميع مواقع التصوير حداداً وتضامناً مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة».

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أول من علق على الأمر، حيث قال خلال المؤتمر الداعم لفلسطين: «دلوقتي حالا تم ضرب مستشفى واستشهد 500 واحد لذلك قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية إيقاف العمل بكرة في جميع الاستديوهات لمدة 5 دقائق تضانا مع الشعب الفلسطيني».

تامر حسني يدين الحادث

أما تامر حسني فنشر عبر الانستجرام: «لا حول ولا قوة إلا بالله وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ».

وكتب محمد هنيدي: «واحدة من أبشع المجازر في التاريخ أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة».