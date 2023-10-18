موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام بعد قصف المستشفى المعمداني في غزة

أدانت الحكومة الموريتانية مساء الثلاثاء، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معلنة الحداد ثلاثة أيام، وقال البيان الصادر عن الحكومة، إنها تستنكر وتدين «الجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية هذا المساء على المستشفى المعمداني في غزة».

حداد ثلاثة أيام

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له، مضيفة إعلانها الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء لمدة 3 أيام.

وخرج مئات الموريتانيين في تظاهرة غاضبة أمام السفارة الأمريكية، نددوا فيها بما جرى.