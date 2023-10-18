سفير فلسطين بالقاهرة لـ«الوطن»: إسرائيل مجرمة حرب.. ونشكر القيادة المصرية

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جريمة حرب يجرمها القانون الدولي واتفاقية جنيف، بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وهى جريمة بكل المقاييس، إذ تنص القوانين الدولية العدوان على تحريم الاعتداء على أي منشآت طبية.

وأضاف «اللوح» في تصريح لـ«الوطن»: «أطالب المجتمع المدني بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الاحتلال بحق شعبنا»، مشيدا في الوقت نفسه بموقف القيادة السياسية بمصر.

وتابع: «نحيي مصر على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ونشكر الرئيس السيسي على جهوده من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني».

تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، مساء اليوم في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وتابع في تدوينة عبر الحساب الرسمي على «فيس بوك»: «أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية»، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.