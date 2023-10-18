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هل استهدفت إسرائيل مستشفى المعمداني بسبب تقرير لـ«بي بي سي»؟

كتب:

نرمين عفيفي
12:47 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي تامر حنفي، إن التقرير الذي نشرته محطة بي بي سي البريطانية مسؤول على نحو غير مباشر، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني بغزة.

أسباب قصف إسرائيل مستشفى المعمداني

وأضاف «حنفي»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، في أعقاب قصف المستشفى: «وقد نشرت بي بي سي تقريرا بعنوان هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس، وقال كثيرون من مستخدمي منصة إكس إن هذا التقرير كان أحد أسباب ضرب إسرائيل هذا المستشفى، ووصف البعض المحطة البريطانية بالكيان الإرهابية».

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