روسيا والإمارات تدعوان مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ بسبب القصف في غزة

طلبت مندوبة دولة روسيا الاتحادية، ومندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد اجتماع طارئ مفتوح لمجلس الأمن الدولي في الساعة 10 صباح اليوم 18 أكتوبر بشأن القصف الصاروخي لمستشفى غزة، بحسب بيان السفارة الروسية في مصر عبر قناتها على تطبيق «تليجرام» الروسي.

قصف مستشفى ميداني

وقُصفت مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء مخلفا استشهاد أكثر من 810 أشخاص من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.