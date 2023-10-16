أبو مازن لـ بوتين: نُقدر مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الاثنين، عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط المستند لقرارات الشرعية الدولية.

اتصال هاتفي بين رئيسي روسيا وفلسطين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

تقديم التعازي

وقدم الرئيس الفلسطيني التعازي للرئيس الروسي بوتين، ولعائلات الضحايا الروس الذين قتلوا خلال التصعيد الجاري في قطاع غزة، بينما أكد بوتين موقف روسيا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة وقف الاعتداء

وجدد أبو مازن التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات، والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وخلق ممرات آمنة لإدخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء.

منع تهجير الفلسطينيين

وشدد على ضرورة منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك يعتبر بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني كما حدث في العام 1948.

وأكد أبو مازن رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين، مجدداً التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف الفلسطينيين الوطنية.

أهمية تنفيذ حل الدولتين

وأضاف أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي بوتين عن تعازيه للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وجدد تأكيده أهمية وقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية وعدم تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.