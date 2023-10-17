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روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية أعلى القرم

كتب:

هانى حسن
12:16 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
طائرة مسيرة"صورة أرشيفية"

طائرة مسيرة"صورة أرشيفية"

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الروسية أسقطت، اليوم الثلاثاء، ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب شبه جزيرة القرم.

وقال«أكسيونوف»، إنَّه «تمّ تحييد ثماني مسيّرات للعدو عبر وسائل الحرب الإلكتروني أو إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الجوي»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعدما تبنّت أوكرانيا في الرابع من أكتوبر الجاري تدمير نظام «إس-400» للدفاع الجوي في بيلجورود.

وتزايدت الاستهدافات الأوكرانية للأراضي الروسية خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع إطلاق كييف هجومًا مضادًا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو.

وتركزت هذه الهجمات على القرم ومناطق روسية قريبة من الحدود الأوكرانية. 

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