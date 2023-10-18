«شجاعة وتضحية».. أهالي غزة يبادرون في التبرع بالدماء لمساندة أشقائهم

لحظات أليمة يتخللها بعض المشاهد الإنسانية لأهالي شعب غزة، الذين حرصوا على مساندة أشقائهم، نتيجة القصف الأخير الذي تعرض له مستشفى العمداني في غزة، بالذهاب إلى المستشفى والتبرع بالدماء لإنقاذ الأطفال والضحايا.

المتبرعون من النازحين أتوا من بيوتهم لمساندة أشقائهم

يلتقط أحمد حجازي المصور الفلسطيني، المشاهد التي توثق شجاعة وتضحية شعب غزة لمساندة أشقائه، إذ يعلق على ذلك الأمر قائلا «المتبرعون هم من النازحين، أتوا من بيوتهم لمساندة أشقائهم، إلى مستشفى الشفاء التي تضم 1000 نازح في الوقت الحالي»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وتابع «حجازي» أن الوضع لا يزال صعبا، ويطلب من الجميع الدعاء لهم، وحرص على توثيق مشاهد التبرع عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «الله يبارك في الشباب ويحميهم».

قصف مستشفى المعمداني

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.