مدير مستشفى الشفاء بغزة: نجري العمليات دون تخدير وفي الطرقات

لحظات مرعبة عاشها أهل غزة منذ ساعات، بعدما قصف الاحتلال الصهيوني مستشفى المعمداني في غزة، واستشهد أكثر من800 شهيد بينهم أطفال ونساء، مع آلاف من الجرحى والمصابين،، لتكون بذلك أسوأ المجازر التي مرت على تاريخ فلسطين، وإلى جانب هذه المشاهد الصادمة ترك العدوان الأطباء في حالة يرثى لها، وذلك بعد أن أجبرتهم الظروف على إجراء العمليات الجراحية السريعة دون تخدير.

الأطباء أجروا العمليات الجراحية بدون تخدير

كما ذكر أحمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الأطباء كانت مجبرة على إجراء العمليات الجراحية للمصابين دون استخدام أي مادة للتخدير، وذلك خلال القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

وأوضح مدير المستشفى، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن الأطباء يحاولون قدر الإمكان إنقاذ جميع المصابين من الموت بأسرع الطرق، لذا فإنها أجرت العمليات دون استخدام التخدير نتيجة عدم توافره، بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي كافة الأجهزة والأدوات الطبية، وتسبب في مقتل المئات من الأبرياء دون وجه حق.

أسوء مجزرة دموية بتاريخ فلسطين

وفي هذا السياق، أوضحت ‌‎وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، خلال بيان صحفي لها، أنه بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدنيين والمرضى في غزة، نصنف تلك الحادثة بأنها أصعب مجزرة دموية بحق أبناء شعبنا، إذ كان من بينهم أطفال رضع ونساء.

وأضافت ‌‎وزيرة الصحة، أن آثار تلك المجزرة تعدى القوانين الدولية، وبهذا استطاع الاحتلال اختراق كافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والعالمية، إذ تسببوا في استشهاد آلاف من الفلسطينيين خلال الفتر الأخيرة، فضلا عن استهداف المستأمنين من قصفه في كل مناطق القطاع بغزة،

موجهة مناشدتها لمختلف دول العالم وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية، بأن يوقفوا تلك المجازر والإبادات المتعمدة، التي لحقت بأبناء فلسطين الأبرياء.

عدد ضحايا قصف مستشفى المعمداني بغزة

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت اليوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» والتي تقع في حي الزيتون بمدينة غزة، وراح ضحاياها مئات من الشهداء مع آلاف من الجرحى والمصابين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال وجهت غاراتها نحو مستشفى المعمداني، وذلك خلال تواجد العديد من النازحين العزل، والذين قرروا اللجوء إليها، بعد ان دمر الاحتلال منازلهم وقتل عائلاتهم، وتركهم بلا مأوى.