الأردن يعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

أعلن الأردن الحداد 3 أيام على أروح شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قرارا بإعلان الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة، الذين قضوا نحبهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أنه بموجب إعلان حالة الحداد ستنكس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

دول تعلن الحداد

أعلنت العراق ولبنان وإيران وموريتانيا الحداد على شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني في غزة.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن قوات الاحتلال قصفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ونتج عن ذلك سقوط أكثر من 500 قتيل ومصاب.