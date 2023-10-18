وزير خارجية بريطانيا: تدمير مستشفى المعمداني في غزة خسارة كبيرة للأرواح البشرية

قال وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، سنعمل مع حلفائنا لمعرفة ما الذي حدث ولحماية المدنيين الأبرياء في غزة، متابعا: «حماية المدنيين يجب أن تأتي أولا، فتدمير مستشفى المعمداني في غزة خسارة كبيرة للأرواح البشرية»، بحسب ما ذكرته فضائية «القاهرة الإخبارية».

تعليق الأمين العام للأمم المتحدة

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أن قصف مستشفى في غزة مرفوض تماما.

استشهاد 3 آلاف فلسطيني

وبدأت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعناصر من المقاومة الفلسطينية صباح السبت الماضي 7 أكتوبر، وأدت الاشتباكات إلى استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني.