جريمة حرب ضد الانسانية.. إدانات عربية ودولية لقصف مستشفى المعمداني

إدانات عربية وإقليمية وحتى دولية تصدرت المشهد خلال الساعات القليلة الماضية عقب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين كحصيلة أولية فكانت أول الدول المندده مصر والتي أدانت بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، إذ اعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما أدان المغرب، قصف جيش الاحتلال للمستشفى المعمداني، وما خلفه من ضحايا بالمئات، مطالبتها بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.

وبأشد العبارات أدان الأردن العدوان الإسرائيلي بشأن المجزرة التي استهدفت المستشفى محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.‏كما وصفت الأردن القصف الإسرائيلي للمدنيين بأنه عمل يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، مطالبه بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا.

وفي الوقت الذي تتعرض فيه الحدود اللبنانية للقصف من قبل جيش الإحتلال إلا أنه لم يغفل جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بعد تعرضه للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وأضافت الخارجية اللبنانية: مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة.

دول مجلس التعاون الخليجي

ومن جهتها أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، فأعربت الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له المستشفى، مؤكده أن استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، القصف الإسرائيلي مجددة الدعوة للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.

كما أدانت المملكة العربية السعودية، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي رافضة بشكلٍ قاطع لهذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، مستنكره عدم وقف الاحتلال هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.وقالت الخارجية السعودية إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

وعبرت دولة الإمارات عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، منددة بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، مشدده على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية.

كما استنكر البرلمان العربي، قصف المدنيين داخل مستشفى في قطاع غزة، معتبرا قصف واستهداف المستشفيات انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالباً بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وفي باكستان، استنكرت الخارجية الباكستانية قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني واصفة هذا القصف بأنه أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

كما أدانت منظمة الصحة العالمية، استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في قطاع غزة.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس على منصة "إكس" "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بريطانيا ستعمل مع حلفائها للوقوف على ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من ضربة تعرض لها المستشفى الأهلي العربي في شمال القطاع وأسفرت عن مقتل المئات، بحسب رويترز.

وكتب كليفرلي على منصة إكس: تدمير المستشفى الأهلي خسارة فادحة في الأرواح.

روسيا تصفها بجريمة حرب

وفي روسيا وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف الهجوم المميت على مستشفى في قطاع غزة بأنه جريمة عسكرية بشعة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية النهائية عن هذه المأساة، بحسب وكالة تاس الروسية.

وتابع ميدفيديف «إن الضربة الشنيعة على مستشفى في قطاع غزة تشكل بلا شك جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق أولئك الذين يستفيدون بشكل ساخر من الحروب في بلدان مختلفة في قارات مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أمريكا»، وفق ما كتبه ميدفيديف على قناته على تيليجرام .

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصف المستشفى في غزة قائلا: «لا شيء يمكنه أن يبرر قصف مستشفى أو استهداف المدنيين»، بحسب رويترز.

وأضاف ماكرون في تغريدة على موقع X، أن فرنسا تدين بقوة الهجوم الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في غزة، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على هذا الهجوم.