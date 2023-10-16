الاتحاد الأوروبي يطالب بتمكين الأمم المتحدة من إدخال المساعدات لغزة دون عوائق

طالب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى غزة بجميع مناطقها دون عوائق، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الأساسية.

المعاناة الإنسانية لا يمكن أن تكون ورقة مساومة

وشدد «بوريل» على أن المعاناة الإنسانية لا يمكن أن تكون ورقة مساومة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

و«طوفان الأقصى» هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.