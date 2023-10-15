الأمم المتحدة: النساء الريفيات في العالم أسوأ حالا من الحضريات

تفتقد النساء والفتيات في المناطق الريفية بالعالم، إلى فرص متساوية للحصول على الموارد والأصول الإنتاجية والخدمات العامة، مثل «التعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية»، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، في حين لا تحظى كثير من أعمالهن بالانتباه الواجب، فضلا عن أنّه غير مدفوع الأجر، خاصة مع تزايد أعباء أعمالهن بسبب هجرة الرجال إلى الخارج.

ووفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تزامنا مع احتفال العالم في 15 أكتوبر في كل عام باليوم الدولي للمرأة الريفية، أوضحت هيئة الأمم المتحدة، أنّه على الصعيد العالمي عدا استثناءات قليلة، يكشف كل مؤشر جنساني وإنمائي تُتاح عنه بيانات أنّ النساء الريفيات أسوأ حالا من الرجال الريفيين والنساء الحضريات، وأنّهن يعانين الفقر والاستبعاد وآثار تغير المناخ أكثر من غيرهن.

%50 من الفتيات الريفيات يتزوجن في سن الطفولة

وأشار تقرير الأمم المتحدة في هذا اليوم الدولي، إلى أنّه علينا الاعتراف بقدر المرأة الريفية لدورها العظيم في إطار النظم الغذائية في العالم، كما أنّ علينا كذلك أن نطالب بتكافؤ الفرص أمام الجميع في المناطق الريفية، موضحا ما يلي:

- %50 من الفتيات الريفيات يتزوجن في سن الطفولة.

- %40 نسبة المرأة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية.

- 15% نسبة النساء من ملاك الأراضي في كل أنحاء العالم.

- %30 من النساء الريفيات يلدن في بيئة غير صحية.

- %2 فقط من النساء الريفيات في البلدان منخفضة الدخل يكملن التعليم الثانوي.

- 2.3 مليار شخص لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي، معظمهم من النساء والفتيات الريفيات.