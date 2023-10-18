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الأمين العام للأمم المتحدة: مصير منطقة الشرق الأوسط بأكملها «على المحك»

كتب:

هانى حسن
08:49 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصير منطقة الشرق الأوسط بأكملها أصبح على المحك، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. 

مقتل مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة 

وأعلن جوتيريش أنه يشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى بغزة، قائلا: «أدين الحادث بشدة وقلبي مع عائلات الضحايا في غزة، ولابد أن تمتع المستشفيات في غزة والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي».

سقوط آلاف الجرحي في غزة 

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.  

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