قصف مستمر على قطاع غزة.. الاحتلال يستمر في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين

رغم التنديد بالعدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي خلفت مجزرة راح ضحيتها مئات الشهداء، وتركت المستشفى بركة من الدماء، ورغم إعلان العديد من الدول رفضها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفلسطينيين، يستمر القصف على مناطق عزة من قطاع غزة، واستمرار قصف المنازل الذي لم يتوقف.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، فبعد قصف المستشفى المعمداني، أُطلق الاحتلال غارات مكثفة على مناطق عدة من غزة، حيث نُفذ الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وعلى المحافظة الوسطى، وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.

قصف الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف

كما قصف الاحتلال أيضًا منذ دقائق منزلًا مقابل مسجد أبو عبيدة في منطقة الزوايدة بمحافظة دير البلح وسط القطاع، وهو منزل يعود لعائلة أبو جبارة.

ولم يتوقف قصف الاحتلال عند هذا فقط، بل استهدف أيضًا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شقة سكنية قرب محطة تمراز غرب رفح محيط مفترق خربة العدس، وعلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين أيضًا.

قوات الاحتلال تقصف مستشفى المعمداني

وقُصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء مخلفا استشهاد أكثر من 810 أشخاص من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.