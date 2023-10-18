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مستشفى الشفاء في غزة يعلن مواصلة العمل بالحد الأدنى لإمكانياته

كتب:

هانى حسن
09:01 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن مستشفى الشفاء في غزة، أنّه مستمر في العمل بالحد الأدنى لإمكاناته، وفق ما أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنّها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

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