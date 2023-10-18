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استشهاد 46 فلسطينيا في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
08:27 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 46 شخصا في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل. 

دمار منازل ومؤسسات عامة 

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.  

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